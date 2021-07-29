هيئة: #واتساب تنتهك قواعد حماية البيانات الصارمة في أوروبا

تواجه شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك أول غرامة لها بموجب قواعد حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حلت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد نزاعاً بشأن مسودة قرار من قبل هيئة تنظيم البيانات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم امس الأربعاء.

ومهد مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة من هيئات البيانات في الاتحاد الأوروبي، الطريق أمام لجنة حماية البيانات الأيرلندية لاتخاذ قرار نهائي في تحقيق بشأن شفافية مشاركة البيانات في واتساب في قرار اليوم.

وتعثرت مسودة أولية بسبب عدة اعتراضات من جانب النظراء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مدى ملاءمة الإجراءات التصحيحية المتوخاة.

وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي إنه توصل إلى قرار ملزم يعالج “عدم وجود توافق في الآراء بين مراقبي البيانات في الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القرار، مما يمنح هيئة الرقابة الأيرلندية شهراً واحداً لاعتماد حكم نهائي في التحقيق.

ولم يقدم مجلس حماية البيانات الأوروبي مزيداً من التفاصيل بخصوص قراره.