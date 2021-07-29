العراق: مقتل عسكريين بسقوط طائرة جنوب كركوك

قتل 5 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان أحدهما برتبة عقيد والآخر رائد، فجر الخميس إثر سقوط مروحيتهم في منطقة محيط آمرلي جنوب مدينة كركوك خلال “تأديتها مهمة قتالية”، وفق ما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية نعت فيه العسكريين.

وذكر مصدر أمني، أن المروحية “تعرضت لنيران مباشرة ما أدى إلى احتراقها في الجو وسقوطها”، حينما كانت تقوم بمهمة “حماية ومراقبة أبراج الكهرباء إلى جانب مروحية أخرى عند الواحدة بعد منتصف الليل”.

وسيجري تشييع العسكريين الخمسة في قاعدة كركوك الجوية، وفق المصدر.

وتتعرض شبكة نقل الطاقة في العراق غالباً لهجمات، وتتهم السلطات “إرهابيين” يصعب معرفة من يقف وراءهم، بالوقوف خلف تلك الهجمات.

وتشهد منطقة جنوب كركوك (شمال) بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة، لا سيما جبال حمرين الواقعة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك.