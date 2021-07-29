ظاهرة فلكية مثيرة مساء اليوم.. اقتران المريخ بـ” قلب الأسد “

يشاهد سكان المنطقة العربية مساء اليوم (الخميس) اقتران كوكب المريخ ‏بنجم قلب الأسد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق ‏الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وسيظهر أيضا كوكب الزهرة ‏في الجزء العلوي الأيسر. ‏

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن نجم قلب ‏الأسد باللون الأبيض سيكون أكثر إشراقًا من المريخ الخافت، وسيفصل ‏بينهما ‏‎0.6 درجة فقط، ما يعني أنهما سيكونان بالقرب من بعضهما البعض ‏بدرجة كافية بحيث يمكن رصدهما معًا في مجال رؤية التلسكوب‎ .‎

وأشار أبو زاهرة إلى أن كوكب الزهرة سيظهر أولًا بعد غروب الشمس إذ ‏يلمع أكثر من 100 مرة من قلب الأسد، وسيكون قلب الأسد أكثر سطوعًا ‏من المريخ بحوالي 1.6 مرة‎ . ‎

وذكر أن الفرصة مهيأة لرؤية المريخ وقلب الأسد بالعين المجردة بشكل ‏أفضل في النصف الجنوبي للكرة الأرضية والمناطق الاستوائية الشمالية، ‏ومن المحتمل أن يحتاج الراصدون في خطوط العرض الشمالية لاستخدام ‏المنظار. ‎