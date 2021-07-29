ظاهرة فلكية مثيرة مساء اليوم.. اقتران المريخ بـ” قلب الأسد “

يشاهد سكان المنطقة العربية مساء اليوم (الخميس) اقتران كوكب المريخ بنجم قلب الأسد بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وسيظهر أيضا كوكب الزهرة في الجزء العلوي الأيسر.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن نجم قلب الأسد باللون الأبيض سيكون أكثر إشراقًا من المريخ الخافت، وسيفصل بينهما 0.6 درجة فقط، ما يعني أنهما سيكونان بالقرب من بعضهما البعض بدرجة كافية بحيث يمكن رصدهما معًا في مجال رؤية التلسكوب .
وأشار أبو زاهرة إلى أن كوكب الزهرة سيظهر أولًا بعد غروب الشمس إذ يلمع أكثر من 100 مرة من قلب الأسد، وسيكون قلب الأسد أكثر سطوعًا من المريخ بحوالي 1.6 مرة .
وذكر أن الفرصة مهيأة لرؤية المريخ وقلب الأسد بالعين المجردة بشكل أفضل في النصف الجنوبي للكرة الأرضية والمناطق الاستوائية الشمالية، ومن المحتمل أن يحتاج الراصدون في خطوط العرض الشمالية لاستخدام المنظار.