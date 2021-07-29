تأسيس صندوق استثماري في التقنية بـ15 مليار دولار

أعلن المهندس هيثم العوهلي ‏نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق صندوق تبلغ قيمته 15 مليار دولار للاستثمار في التقنية.

وقال العوهلي، خلال جلسة أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، إن مشغلي الصندوق سيستثمرون خارجيا ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للألياف وشبكات الإنترنت وخدمة الـ”5G”، مبينا وجود 13 ألف مركز طاقة شمسية تعتمد على الـ”5G” لتطبيق الخدمة، مع 10 ملايين عداد ذكي في المملكة.

وأَضاف أن السعودية ستتحول إلى اقتصاد مبني على التقنية والمعلومات والقدرات والمهارات، وسيؤتي ثماره للمستقبل مع استثمارات ضخمة من أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية بقيمة 25 مليار دولار.

وتوقع وصول الاستثمار في التقنية الصناعية الرابعة إلى 200 مليار دولار في المملكة، وتخفيف التكاليف للقطاع الصناعي خلال 10 أعوام، إضافة الى أن قطاع التجزئة والقطاع الصحي والمدن الذكية، حيث ستتجاوز الأرقام ذلك كثيرا.

وأشار الى أن الوزارة ستعتمد على الطاقة المتجددة والبديلة في التقنية، وسيتم استخدامها بشكل كبير، الى جانب وضع أجهزة للذكاء الاصطناعي لحساب نسبة التلوث التي تخلفها التقنية، إذ إنها تحتاج إلى طاقة بشكل كبير لتخزينها والاستفادة منها مستقبلا.