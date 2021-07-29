ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 190.63 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 29 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 217.86 ريال (58.10 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 190.63 ريال (50.83 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 163.40 ريال (43.57 دولار).

كما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 127.09 ريال (33.89 دولار).

وعالميا، صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في رد فعل مباشر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وتراجع الدولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% وجدد التزامه باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

واتبع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لهجة تميل إلى التيسير النقدي، مشيرا إلى استمرار وجود المزيد لفعله قبل البدء في تشديد السياسات.

وقدم الدولار الضعيف المزيد من الدعم للمعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1815.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز عند 1817.35 دولار.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1815 دولارا.