وثقتها كبراءة اختراع.. أبل تحضر لمفاجأة في آيفون 14 فقط

تستعد أبل للتخلص من النتوءة الشهيرة في شاشات هواتفها المخصصة للكاميرات الأمامية لصالح تقنية حديثة وثقتها كبراءة اختراع باسمها.

وهذه التقنية، هي تقنية بصمة الإصبع واليد على الشاشة، نجحت أبل في تضمين كلاها، كما ستتيح أيضًا تضمين الكاميرا الأمامية في الشاشة، إلا أن أبل لن تعلن عن هذا التحديث في وقت لاحق عن هاتف أيفون 14.

كما سينصب التركيز الرئيسي لبراءة الاختراع على تضمين مستشعر صورة في الشاشة لقراءة بصمة الإصبع، وفي الوقت الحالي، يتمركز مستشعر التصوير بجوار الشاشة لبصمة الوجه بهواتف أبل.

وقد تفتح هذه التقنية الجديدة الباب لإمكانية تضمين تقنية بصمة الوجه في شاشات حاسوب Mac أيضًا، مما يلغي الحاجة إلى أن يكون لديهم إطار أو فتحة أعرض.

وتعمل شركة أبل على تدعيم قوة وصلابة هواتفها، مع توفير خفة الوزن لها، بطرحها هواتف آيفون المستقبلية بخامة جديدة تصنع منها.

وحسب موقع “ناين تو فايف ماك”، تحدث الخبير التقني “جي بي مورجان” في تقرير له عن مستقبل صناعة هواتف آيفون، وذكر أن أبل تعمل على طرح هواتف آيفون 14 برو، مصنوعة من التيتانيوم في عام 2022 كبديلة لـ إطارات الهواتف الحالية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة في موديلات “برو”.

وتسهم هذه الخطوة في طرح هاتف أقوى وأكثر تميزا في إطلالته، من المتوقع أن تطرح الهواتف المزودة بإطار التيتانيوم حصريا لـ موديل برو من هاتف آيفون 14، الذي من المتوقع طرحه في خريف 2022.

ذلك مع تنبؤ التقرير بما ستطرح به هواتف آيفون المرتقبة، من هياكل، ويشمل ذلك آيفون 14 التقليدي الذي سيطرح بهيكل من الألومينيوم، وآيفون 14 برو الذي سيطرح بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وآيفون برو ماكس الذي سيطرح بإطار من التيتانيوم.