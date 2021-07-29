“الملكية الفكرية” تطلق النسخة العربية الحادية عشرة من تصنيف نيس للسلع والخدمات

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنه تنفيذا لالتزام المملكة باتفاق نيس الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 22 يوليو 2021، قامت الهيئة بإطلاق النسخة العربية الحادية عشرة من تصنيف نيس للسلع والخدمات، حيث انضمت المملكة مؤخرا إلى قائمة الأعضاء لاتفاق نيس بتاريخ 22 أبريل 2021.

وتصنيف نيس هو نظام دولي لتصنيف السلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات وقد وضع تصنيف نيس بموجب اتفاق نيس لعام 1957 وتراجعه لجنة الخبراء التابعة لاتحاد نيس باستمرار.

واستكملت الهيئة، استعدادات الالتزام بالاتفاق، وقامت بترجمة ووضع النسخة 11 العربية من تصنيف نيس على النظام الإلكتروني للعلامات التجارية، إعادة تصميم حقول نيس في شهادة تسجيل العلامة التجارية، إضافة التعريف المختصر للفئة بجوار رقم الفئة في صفحة المستخدم.