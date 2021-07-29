أنباء عن إعفاء رئيس جهاز المخابرات التونسي

تشهد تونس سلسلة من القرارات التي يصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاءات من مناصب سيادية، حيث ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أنه تم إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات) لزهر لونغو من مهامه.

ويأتي إعفاء لزهر لونغو بعد عدة قرارات شملت إعفاءات مماثلة لوزيري الدفاع والداخلية.

وبحسب إذاعة موزاييك المحلية فإنه تقرر تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة والإطار الأمني بوزارة الداخلية خلفا له.

ويأتي هذا الإعفاء ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور، يوم الأحد الماضي، وتعليق عمل البرلمان.

ويرى مقربون من لزهر لونغو أنه من المحسوبين على رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، الذي كان قد عينه في أبريل الماضي مديرا عاما للمصالح المختصة، خلفا لتوفيق السبعي الذي عين مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.