المملكة تتعاون مع بريطانيا لتنمية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الرقمية في المنطقة

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم في لندن، كلا من وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن، ووزير الدولة للإعلام والبيانات البريطاني الدكتور جون ويتينغديل؛ لتعزيز سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التقني بين البلدين، بحضور معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من قيادات الجانبين.

وناقش السواحة خلال الاجتماعين التعاون مع الجانب البريطاني تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها المملكة التي تتبوأ مكانة عالمية رائدة في مجالات التحول التقني والرقمي.

كما تناولت الاجتماعات استعراضاً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في مجال التقنية، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في السعودية، والتعاون في مجال الابتكار، والاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم البلدين ودعم قضايا الاقتصاد الرقمي ومنها تدفق البيانات الحر والآمن ونسب تفعيل وتنمية الأسواق الجديدة في المحتوى الرقمي والرياضات الإلكترونية والمدن الذكية والطاقة المتجددة.