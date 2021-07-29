بايدن يدعو حكام الولايات إلى تقديم حافز تلقي لقاح كورونا بقيمة 100 دولار

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حكام الولايات والحكومات المحلية إلى استخدام الأموال من خطة الإنقاذ الأمريكية البالغة 1.9 تريليون دولار لتقديم حافز 100 دولار للأفراد من أجل تحفيز التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إعلان بعد ظهر الخميس نشر على موقعها الالكتروني إنه سيتم تقديم الحافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم حديثًا لتوفير “حافز إضافي لزيادة معدلات التطعيم وحماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح”.

وقالت وزارة الخزانة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية لحكام الولايات والحكومات المحلية حتى يتمكنوا من استخدام الأموال بشكل فعال لدعم زيادة التطعيم في مجتمعاتهم.