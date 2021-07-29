ضبط  تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية بحائل

قامت صحة حائل، بالتضافر مع جهود الجهات الأمنية في المنطقة، باستنفار جهودها الرقابية والمتابعة الدقيقة بعد تفشي وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وخاصةً في المحافظات.

وقامت الصحة بتنفيذ بجولات ميدانية بمرافقة ممثل اللجنة الأمنية للاجتماع بالمحافظين وبحث الأسباب لزيادة أعداد الإصابات ، مؤكدةً على تكامل الأدوار للوقوف ضد هذا التفشي وتعزيز أهمية الوعي المجتمعي للامتثال وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الجولات أيضا التي قامت الجهات الأمنية بضبط عدة مناسبات اجتماعية لمخالفتها الإجراءات الوقائية والاحترازية .