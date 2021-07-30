تقنية جديدة لإصلاح تهريب الصمام الثلاثي بمركز الأمير سلطان للقلب

أجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة عدداً من الحالات المتمثلة في إصلاح تهريب الصمام الثلاثي عن طريق تقريب شرفات بإستخدام مشبك بالقسطرة بجهاز( Triclip).

ويغني هذا الإجراء عن بعض عمليات القلب المفتوح في حالات معينة لبعض المرضى الذين لا يتحملون خطورة الجراحة.

وقد أثبتت هذي التقنية فعاليتها ونجاحها قياسا بأن مضاعفاتها قليلة في دراسات علمية كثيرة حيث يعد هذا الإجراء آمن و سريع حيث أن المريض يغادر المستشفى بعد إجراء القسطرة بـ 24 ساعة فقط.

وقد أجريت هذه الحالات ضمن ورشة عمل لمشبك من الجيل الثاني المطور لإصلاح الصمام الثلاثي بالقسطرة ( Triclip) والتي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 29 / 7 /2021م.