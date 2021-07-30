تهاني_القحطاني تخسر أمام اللاعبة الاسرائيلية في الجودو… وياسمين الدباغ تحقق المركز الأخير في سباق 100 متر #كلنا_مع_تهاني_القحطاني

تعرضت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني للهزيمة في منافسات الجودو في أولمبياد طوكيو أمام منافستها الإسرائيلية راز هيرشكو صباح اليوم الجمعة.

وفازت الإسرائيلية هيرشكو بنتيجة (11-0) في منافسات فوق 78 كغ وأنهت مشوار منافستها السعودية في أولمبياد طوكيو.

وقالت اللجنة الأولمبية السعودية في تغريدة على تويتر: أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو تهاني القحطاني مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو.

ولكن بهذه النتيجة ساهمت اللاعبة السعودية تهاني القحطاني في فوز كبير حققته لاعبة الجودو اليابانية على ذات اللاعبة الاسرائيلية.

من جهة أخرى حلت العداءة السعودية ياسمين الدباغ في المركز الأخير في سباق 100 متر بدورة الألعابة الأولميبية (طوكيو 2020).