الذهب يحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهرين

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ شهرين، وجاء هذا بعد إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد لا يخفض الدعم الاقتصادي أو يرفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% أو 3.9 دولار لتصل إلى 1831.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:41 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس عند 1827.34 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بحوالي 1.4% خلال يوليو، متجهًا نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ الحادي والعشرين من مايو.

وانخفضت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.8% إلى 25.57 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1058.18 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% ليصل إلى 2659.6 دولار.