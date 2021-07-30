شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية :

أستاذ مساعد – المحاسبة.

أستاذ مساعد – اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.

أستاذ مساعد – اقتصاد وماليه.

أستاذ مساعد – الكيمياء.

أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية.

أستاذ مساعد – فيزياء.

أستاذ مساعد – الرياضيات.

أستاذ مساعد – هندسه ميكانيكية.

محاضرة – رياضيات.

محاضرة – تصميم داخلي.

محاضرة – موارد بشرية.

محاضره – محاسبة.

محاضر – هندسه ميكانيكية.

محاضر – هندسه كيميائية.

محاضر – لغة انجليزية.

محاضر – حاسب آلي.

محاضر – محاسبه.

محاضر – هندسه ميكانيكيه (لحام).

محاضر – تقنية المعلومات.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.rcjy.gov.sa