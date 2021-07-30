شاهد التفاصيل: وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء في عدد من التخصصات.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية :
أستاذ مساعد – المحاسبة.
أستاذ مساعد – اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.
أستاذ مساعد – اقتصاد وماليه.
أستاذ مساعد – الكيمياء.
أستاذ مساعد – اللغة الإنجليزية.
أستاذ مساعد – فيزياء.
أستاذ مساعد – الرياضيات.
أستاذ مساعد – هندسه ميكانيكية.
محاضرة – رياضيات.
محاضرة – تصميم داخلي.
محاضرة – موارد بشرية.
محاضره – محاسبة.
محاضر – هندسه ميكانيكية.
محاضر – هندسه كيميائية.
محاضر – لغة انجليزية.
محاضر – حاسب آلي.
محاضر – محاسبه.
محاضر – هندسه ميكانيكيه (لحام).
محاضر – تقنية المعلومات.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://careers.rcjy.gov.sa