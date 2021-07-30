أول دولة في العالم.. إسرائيل تطلق حملة تطعيم بجرعة ثالثة ضد كورونا

أطلقت إسرائيل اليوم الجمعة حملة تطعيم بجرعة ثالثة تنشيطية ضد فيروس كورونا، لمن تجاوزوا الستين عاما، وكانوا تلقوا بالفعل تطعيما كاملا قبل خمسة أشهر.

وتلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وزوجته الجرعة الثالثة، بحسب ما ذكرته صحيفة “جيروزاليم بوست”الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وإسرائيل أول دولة في العالم تطبق الجرعة التنشيطية.

كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أعلن أمس الخميس، في خطاب أن القرار “استند… إلى أبحاث وتحليلات كبيرة، فضلا عن ارتفاع مخاطر موجة سلالة دلتا”.

يأتي هذا على خلفية إعلان وزارة الصحة أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك الذي استخدمته إسرائيل في تلقيح مواطنيها قد تراجعت بصورة حادة منذ مطلع حزيران/يونيو.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل مؤخرا مستوى الألفي حالة إصابة يوميا.