ألمانيا: سجن “مكتئب” عشر سنوات بتهمة تعمد إشعال حرائق

قضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة بسجن رجل إطفاء لمدة 10 سنوات بتهمة إشعال حرائق عمدا في سبع حالات خلال الفترة من نيسان/أبريل 2019 حتى تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي.

وخلصت المحكمة في ولاية بادن-فورتمبرج إلى أن المتهم (32 عاما) عرّض حياة ضحاياه للخطر في سلسلة من الحرائق في بلدة جوندلسهايم الصغيرة في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

واندلع أحد الحرائق في سقيفة متاخمة لمنزل تقطن فيه أسرة مكونة من أربعة أفراد خلال نومهم. وأدى هذا الحادث إلى توجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم.

كما نُسب إلى الرجل إشعال حرائق في سيارات وكومة قش وحظيرة ودار ضيافة بالإضافة إلى أحد النوادي. وقُدرت الأضرار بنحو 500 ألف يورو (600 ألف دولار).

واعترف رجل الإطفاء بمعظم الجرائم وعزا سلوكه للمحكمة إلى إصابته بالاكتئاب.

وقال رئيس المحكمة في إصدار الحكم: “أنت محظوظ للغاية لأنه لم يحدث شيء آخر”.