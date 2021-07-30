تونس.. إيقاف النائب بالبرلمان عن حركة “أمل وعمل” ياسين العياري

اعتقلت قوات الأمن التونسية، اليوم الجمعة، النائب بالبرلمان ياسين العياري عن حزب “أمل وعمل” من أمام منزله.

وقال أفراد من عائلته في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم اقتياده إلى وجهة مجهولة

وقال محاميه مختار الجماعي، إن فرقة من الأمن الرئاسي مكونة من 30 شخصا وأسطولا من السيارات طوقوا منزل العياري وأخذوه عنوة إلى وجهة مجهولة”.

يشار إلى أن النائب ياسين العياري، وجه خلال اليومين الماضيين، انتقادات إلى الرئيس قيس سعيد، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها بموجب الفصل 80 من الدستور، واعتبر أنه انقلاب عسكري ألغى الدستور بتنسيق وتخطيط أجنبي.