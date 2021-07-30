قتلى وجرحى ..الحوثي يطلق الرصاص الحي على مدنيين في احتفالية للمليشيا بعمران

وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام يمنية ، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق الحوثي الرصاص الحي على عدد من المدنيين في احتفالية للمليشيا بمحافظة عمران.

وبحسب ما ذكرته واسلئل محلية فقد سقط المواطن محمد أبو شيبة قتيلا برصاص مسلحين حوثيين كانوا يحتفلون بإطلاق النار بمناسبة ما يسمى “عيد الغدير” إضافة لسقوط 3 جرحى وامرأة في منطقة “ريدة” بالمحافظة.

وقد أظهر الفيديو المصوّر في مديرية ريدة بمحافظة عمران شمالي البلاد مسلحين حوثيين يسيرون في الشارع ويحملون أعلامًا ذات توجه طائفي ويطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي في الهواء.