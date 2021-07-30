الأردن يستضيف النسخة التجريبية من دوري أبطال آسيا للسيدات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اختيار الأردن لاستضافة النسخة التجريبية من منافسات دوري أبطال آسيا للسيدات.

ووصف الاتحاد الآسيوي، في بيان عبر موقعه الرسمي، قرار إقامة البطولة في غرب آسيا بالتاريخي، كما أكد أنها ستقام في الفترة من 7 إلى 12 من نوفمبر المقبل.

وكشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة الأندية المشاركة في البطولة وهي أربعة أندية :عمان الأردني وبونيودكور الأوزبكي وشاهر داري الإيراني وجوكولام كيرالا الهندي.

وسبق للأردن استضافة بطولة كأس أمم آسيا للسيدات عام 2018، كما استضافت كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً في 2016.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه نظرا لقيود السفر المفروضة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه لم يتلق أي طلبات لتنظيم البطولة من أندية منطقة شرق القارة.