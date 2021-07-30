“يويفا”: 13 ألف مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه يمكن حضور 13 ألف مشجع في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بين فريقي تشيلسي وفياريال، الشهر المقبل في بلفسات.

وذكر “يويفا” أن التقدم بطلبات للحصول على التذاكر للمباراة التي تقام يوم 11 أغسطس المقبل في ويندسور بارك بدأ بالفعل وأن حاملي التذاكر يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة الخاصة بفيروس كورونا.

وتقام مباراة كأس السوبر الأوروبي بين الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا (تشلسي) والفائز بالدوري الأوروبي (فياريال).