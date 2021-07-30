إيران في ورطة.. مقتل بريطاني وروماني في هجوم على ناقلة نفط تابعة لدولة الاحتلال

حالة من التخبط تسود النظام الإيراني، عقب إعلانه تبنيه الهجوم على سفينة إسرائيلة قبالة بحر عمان.

وكالة أسوشيتد برس أعلنت عن مقتل بريطاني وروماني في الهجوم على ناقلة نفط تابعة لرجل أعمال إسرائيلي مقابل ساحل عُمان.

وكانت إيران قد تبنت مساء اليوم الجمعة، الهجوم على سفينة تجارية قبالة عُمان، يملكها رجل أعمال إسرائيلي، وأسفر عن مصرع اثنين من طاقمها.

وذكرت قناة “العالم”، المقربة من إيران، عن مصادر مطلعة أن هجوم اليوم على سفينة إسرائيلية في شمال بحر عمان جاء رداً على هجوم إسرائيلي أخير على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

فيما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن مصدر إسرائيلي اتهام إيران بأنها وراء الهجوم على سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، قبالة عُمان، أسفر عن مصرع اثنين من طاقمها.

وأضافت أن مسؤول إسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف عملية استهداف سفينة تابعة لرجل الأعمال، إيال عوفر، بالقرب من ساحل عُمان.

كما وصف المصدر المسؤول الهجوم بأنه عملية إجرامية وإرهابية، ولا يمكن مقارنتها بالعمليات التي تقوم بها إسرائيل، حيث تشير التقديرات أن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيرة.