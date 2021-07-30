القبض على 5 لصوص استولوا على القواطع والكابلات النحاسية بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف أنهم ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال.

وأوضح أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.