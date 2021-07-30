وزير خارجية العراق: لنا دور في الحوار بين السعودية وإيران

قال وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، إنّ العراق يحتاج إلى حوارٍ في داخل وخارج البلاد للسيطرة على الفصائل المسلحة، مبدياً امتعاضه من مواقف الفصائل، معتبراً أنّها “لا تخدم الدولة”، وذلك في إشارةٍ منه إلى الميليشيات الموالية لإيران.

وخلال تصريحاته للعربية، أشار وزير الخارجية إلى أنّ لبغداد “دوراً في الحوار بين السعودية وإيران”، كاشفاً في الوقت نفسه أنّ “العلاقات الأمريكية الإيرانية تؤثر على العراق بشكلٍ مباشر”.

أما عن سؤاله حول الانتخابات البرلمانية القادمة، فقد أشار الوزير إلى أنّ “الوضع الأمني لا يمكن أن يكون سبباً في تأجيل الانتخابات”، معتبراً أنّ “وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات دليل على نزاهتها”، على حدّ تعبيره.