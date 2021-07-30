وزير الاقتصاد: فرص استثمارية بـ 3 تريليونات دولار في الأعوام الـ 5 المقبلة

قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إنه رغم التقدم الكبير المحرز منذ إطلاق رؤية المملكة وخلال جائحة كورونا، فإن اقتناص جزء من الفرص الاستثمارية التي تزيد على 3 تريليونات دولار على مدى الأعوام الخمس المقبلة، سيكون الباعث على مزيد من النمو الاقتصادي.

وأوضح الوزير في كلمته خلال منتدى الثورة الصناعية الرابعة، اليوم، أن جائحة كورونا واستخدام الحلول القائمة على الثورة الصناعية الرابعة كشفت اتساع الفجوة بين الاقتصادات الرائدة وبقية العالم.

وأضاف أنه لا يزال أمام المملكة الكثير من العمل لرفع تصنيفها في مؤشر الابتكار العالمي، وأنها تخطط لتكون ضمن المجموعة الرائدة بين نظرائها في مجموعة العشرين.

وأوضح الوزير أن هذا يقود إلى العوامل التي تشكل الدور المستقبلي لمركز الثورة الصناعية الرابعة، الذي يحظى بالتقاء الدور المتنامي للثورة الصناعية الرابعة في تقديم الحلول للتحديات العالمية مع زخم وإمكانية رؤية السعودية وأثرها محلياً وعالمياً، والدور القيادي العالمي المتنامي للمملكة والذي يرتكز على إرث متين من العمل مع الشركاء العالميين للتغلب على التحديات العالمية ورؤيتها الرائدة وتحولها الهائل.