عاجل.. الطيران المدني: السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية إلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن السماح بدخول المسافرين حاملي التأشيرات السياحية من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع إعلان الجهات المختصة وتوصيات اللجان الصحية.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بنقل المسافرين حاملي التأشيرات السياحية القادمين إلى المملكة لمن استكمل تلقي جرعات إحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مع أهمية تأكيد تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك على الرابط https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home، الأمر الذي يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول.

وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من يوم الأحد 22/12/1442هـ الموافق 01/08/2021م.