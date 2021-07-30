عملية أمنية في برلين لضبط مطلق النار

أصيب 4 أشخاص اليوم الجمعة، في إطلاق نار، بساحة انتظار للسيارات أمام متجر شمالي العاصمة الألمانية برلين.

هيئات الإنقاذ قالت لوسائل الاعلام الألمانية: “أصيب ثلاثة رجال وامرأة وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولا تفاصيل أخرى حول الحادث”، لافتة إلى أن “الجهات الأمنية تقوم بعملية خاصة لمعرفة حيثيات الحادثة”.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الحادث وقع الحادث في مرآب للسيارات بالقرب من سوبر ماركت، اذ قام منفذ الهجوم بإطلاق رصاصة على شخص وطعن آخر، في حين تلقى الثالث إصابة في الرأس.

بدورها أكدت شرطة برلين “أن العملية الأمنية لا تزال جارية، وواسعة النطاق في الموقع، وتم إغلاق الشوارع المجاورة”