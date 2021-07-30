جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار من ثروته

أدت النتائج المالية الأقل من التوقعات لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون، في الربع الثاني من العام، إلى تراجع ثروة مؤسسها جيف بيزوس بنحو 13.5 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة إلى أن نتائج أمازون التي أعلنت أمس بعد نهاية تعاملات سوق المال، كانت أقل من التوقعات، في إشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة فيروس كورونا. وخسر بيزوس نحو 80% من المكاسب التي حققها في العام الجاري.

وتراجع سهم أمازون صباح اليوم في بورصة نيويورك للأوراق المالية 7.2% إلى 3339.18 دولاراً، مما أدى إلى انخفاض ثروة بيزوس إلى 193.6 مليار دولار.

ورغم ذلك لايزال مؤسس أمازون أغنى شخص في العالم حسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متفوقاً على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الأسبوع الجاري شهد تبايناً في أداء مليارديرات شركات التكنولجيا في الولايات المتحدة.

ففي حين زادت ثروة سيرغي برين ولاري بيدج مؤسسي غوغل بفضل النتائج الجيدة لشركة آلفابيت المالكة لغوغل، فإن ثروات الأثرياء المساهمين في مايكروسوفت كورب، وفيس بوك تأثرت بالنتائج القوية التي أعلنتها الشركتان.

وخسر مارك زوكربرغ مؤسس ورئيس فيس بوك أمس 5.4 مليارات دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع في شهرين بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات.