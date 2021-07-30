إصابة 270 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب نحو 270 متظاهرا فلسطينيا، غالبيتهم باختناق بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع، في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية الجمعة، وفق ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وسُجّلت أعنف الاشتباكات في بلدة بيتا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية حيث يتظاهر السكان بانتظام منذ مايو (آيار) احتجاجاً على إقامة 50 عائلة إسرائيلية في المنطقة بؤرة استيطانية عشوائية، لم تنل مصادقة السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن غالبية المصابين الجمعة، في الضفة الغربية عانوا من الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع، وأن 7 أصيبوا بالرصاص الحي فيما أصيب 50 بعيارات مطاطية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وكالة فرانس برس بأن حشدا من نحو 150 فلسطينياً رشقوا عناصره بالحجارة، وألقوا إطارات مشتعلة عليهم في بلدة بيتا، وأن العناصر ردوا “بوسائل مكافحة الشغب”.

وفي جنوب المنطقة، اشتبك جنود مع فلسطينيين في بلدة بيت أمر وذلك خلال تشييع الشاب شوكت خالد عوض (20 عاماً) الذي قتل الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي خلال تشييع فتى فلسطيني.