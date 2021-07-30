رئيس #تونس: هناك من سرق أموال الشعب وعليه إعادتها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أنه لن يكون هناك ديكتاتوراً في البلاد، مشدداً على أن التدابير الاستثنائية الأخيرة كانت ضرورة للحفاظ على كيان الدولة.

وأضاف: “هناك من سرق أموال الشعب وعليه إعادتها.. ولن أبدأ في ممارسة الديكتاتورية وأنا في هذا العمر”.

وشدد الرئيس التونسي خلال استقباله صحافيين من جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية على أنه لا يمكن استغلال الدستور التونسي للانقلاب.

وقال: حرية التعبير في تونس مضمونة ولا مساس بالحريات إطلاقاً. ولفت سعيد إلى أن من كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا بمقدرات الدولة التونسية.