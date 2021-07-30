تونس.. توقيف أول برلماني تنفيذاً لحكم قضائي

بعد اتهامه بالمشاركة في عمل يهدف إلى تحطيم معنويات الجيش، أعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في تونس، إيداع النائب ياسين العياري السجن، الجمعة، تنفيذاً للحكم القضائي.

وأضافت الوكالة، أن السجن يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية في ديسمبر 2018، وأيدته محكمة التعقيب.

وأوضح البيان أن الحكم يقضي بسجن ياسين العياري شهرين اثنين بعد اتهامه بالمشاركة في عمل يهدف إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع، والمس بكرامة الجيش ومعنوياته.

كما نوّهت الوكالة أن النيابة العسكرية نفذت اليوم الجمعة، الحكم المذكور بعد الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ في 29 يوليو الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب.

ويُذكر أن القضاء التونسي عجز عن تنفيذ الحكم ضد العياري، بسبب حصانته البرلمانية، ورفض البرلمان، رفع الحصانة عنه لمعاقبته.

واستند الرئيس قيس سعيّد، الأحد الماضي إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يتضمن تجميد عمل البرلمان، ورفع حصانة النواب.