بتكلفة 133 مليون دولار.. مسام  ينزع أكثر من 264 ألف لغم وذخيرة زرعتها مليشيا الحوثي

ثمّن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما يقوم به مشروع ” مسام” الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة في عام 2018، فيما يتعلق بنزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن.

وأضاف الإرياني أن فرق مشروع مسام تمكنت منذ إطلاقه من نزع أكثر من 264,000 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشكل عشوائي وهستيري، وتطهير 24,800,280 مترا مربعا من الأراضي اليمنية منذ نهاية يونيو 2018، بتكلفة تقدر ب 133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر.

وأوضح أن الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استشهد عدد من خبرائه، أسهم في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بواسطة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المدن والقرى،واستطاع مئات الآلاف أن يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي.

كما نوّه أن الجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، امتداد للمواقف الصادقة والنبيلة لأشقائنا وأهلنا في المملكة.