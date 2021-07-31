بالفيديو… النظام الإيراني يعتقل أمهات الشهداء المحتجات في ساحة آزادي وسط طهران

في عمل جريء، احتشدت أمهات شهداء نوفمبر 2019 في ساحة آزادي وسط طهران وهن يحملن صور أبنائهن الشهداء، تضامنا مع انتفاضة العطشى في خوزستان، ثم انطلقن في مسيرة وطالبن المواطنين بالنهوض ضد نظام الملالي.

ونظمت أمهات شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 وقفة احتجاجية في طهران يوم أمس الجمعة 30 أغسطس، ثم انطلقن في مسيرة ورددن شعار: اتحدوا اتحدوا، عديمو النخوة هم جالسون وطالبن المواطنين استمرار الانتفاضة والحراك ضد النظام الحاكم.

وعلى اثر ذلك اعتقل القوات القمعية جميع أمهات الانتفاضة اللائي ذهبن إلى مترو الانفاق في منطقة صادقية لمواصلة مظاهراتها بعد الاعتداء عليهن بالضرب.

وقامت بإهانة هؤلاء الأمهات وسبهن، وخلعوا الحجاب عن رؤوسهن وضربوهن بشدة، وحتى اللحظة لا تتوافر معلومات عن مصيرهن وهن أمهات وأخوات وزوجات شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 وتم نقلهن إلى مكان مجهول.