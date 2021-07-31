الأسوأ منذ انتشار الجائحة.. الصين ترصد بؤراً جديدة لـ #كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، أن البلاد تشهد أسوأ انتشار لفيروس كورونا منذ شهور، حيث امتد الوباء إلى جزأين آخرين من البلاد، بما في ذلك مدينة ضخمة مترامية الأطراف يبلغ عدد سكانها 31 مليون شخص.

وقالت لجنة الصحة الوطنية ان الصين سجلت 55 حالة إصابة جديدة في مناطق تشمل مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، بالإضافة إلى المقاطعات الأربع وبكين التي تشهد تفشيا بالفعل لمتغير دلتا.

وربطت السلطات الصحية أكثر من 200 إصابة على مستوى البلاد بمجموعة إصابات في مقاطعة جيانغسو.

وثبتت إصابة تسعة عمال نظافة في مطار دولي بمدينة نانجينغ يوم 20 تموز، وقد أمرت السلطات بإغلاق المناطق السياحية في المدينة.

يذكر أن الصين كانت قد نشرت نبأ نجاحها في القضاء على كورونا داخل حدودها بعد فرض أول إغلاق للفيروس في العالم، أوائل عام 2020، لكن التفشي الأخير للوباء بسبب متغير دلتا يضع هذا النجاح في خطر.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنها بصدد تخفيف مستوى استجابة قطاعات الطوارئ الطبية العامة في العاصمة بكين إلى المستوى الثالث بدءا من 20 تموز.

وفي منطقة تشانغ بينغ الواقعة في شمال العاصمة بكين حيث اكتشفت إصابتان بكورونا فرضت السلطات الخميس حجراً صحياً على 41 ألف شخص.

وقال نائب بلدية بكين أنه بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة.

وهذه أول عدوى محلية تسجّل منذ 6 أشهر في بكين، العاصمة البالغ عدد سكّانها أكثر من 20 مليون نسمة.

وعلى الرّغم من أنّ الفيروس ظهر للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في وسط الصين في نهاية 2019، فقد تمكّنت الصين من السيطرة على الوباء إلى حدّ كبير بفضل إجراءات الحجر والإغلاق التي فرضتها بصرامة على سكان المناطق الموبوءة.