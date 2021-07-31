أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لـ #ترامب

طلبت وزارة العدل الأمريكية امس الجمعة من وزارة الخزانة تسليم السجلات الضريبية لدونالد ترامب إلى الكونجرس، في خطوة مهمة ضمن تحقيق يطال الملفات المالية للرئيس السابق بدأ في 2019.

وقالت وزارة العدل إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات تعود لست سنوات يعتقد البعض إنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها، لديها سبب مشروع للاطلاع على البيانات.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي أن الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترامب، مسألة تتعلق بالأمن القومي.

وقالت إن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف حقائق تضارب مصالحه المقلق وتقويضه أمننا وديموقراطيتنا كرئيس.

ويعد القرار انتكاسة قانونية ثانية هذا العام هذا العام لمساعي قطب العقارات الهادفة إلى منع الكشف عن إقراراته الضريبية التي تشمل بيانات الأصول والدخل ومدفوعات الضرائب.