فتح باب القبول للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة “جندي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة “جندي” للتعيين عليها في مشروع الشمال “نيوم” ومشروع البحر الأحمر ومحافظة العُلا .

وأوضحت أنه يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتفضل من لديها مؤهل أعلى، وأن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إضافة إلى ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

وأبانت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 22 / 12 / 1442 هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 26 / 12 / 1442 هـ.