بدء سريان اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة اعتبارا من غدٍ الأحد

يبدأ غداً الأحد الموافق لـ 01 أغسطس، تفعيل قرار اشتراط التحصين من كورونا لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة في المملكة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية سابقاً.

وسيتم التأكد من حالة التحصين المعتمد لأي زائر أو راغب بالدخول لأي من المقرات المشمولة بالقرار، من خلال تطبيق “توكلنا”، والذي يُظهر حالة التحصين.

ويشمل القرار ما يلي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌.دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌.دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

وأعلنت الوزارات والهيئات الحكومية استعداداتها وتأكيداتها على تطبيق القرار، وشمل ذلك وزارة التجارة التي أكدت على منع دخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمولات.

كما أكدت وزارة التعليم يوم أمس، تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، حيث اشترطت الوزارة ظهور حالة “محصّن، محصّن جرعة أولى، متعافي” في تطبيق توكلنا لدخول منشآتها الحكومية والخاصة، وذلك ابتداءّ من الأحد 1 أغسطس 2021م.

ويشمل القرار جميع منسوبي التعليم والطلبة المستهدفين من التحصين، إضافةً إلى جميع المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية والصحية الجامعية.