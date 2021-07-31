‏السودان: انخفاض إيراد النيل الأزرق بـ2.8 مليار متر مكعب مقارنة بالعام الماضي

كشف البيان اليومي للجنة فيضان النيل بالسودان انخفاض إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 بـ2.8 مليار متر مكعب عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري السودانية إن جملة إيراد النيل الأزرق لشهر يوليو 2021 نحو 5 مليارات متر مكعب مقارنة بـ7.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أقل بـ2.8 مليار متر مكعب.

وأوضحت الري السودانية، اليوم، أن جملة إيراد نهر عطبرة لشهر يوليو 2021 نحو 4 مليار متر مكعب مقارنة بـ2.8 مليار متر مكعب لشهر يوليو 2020، أي أكبر من 1.2 مليار متر مكعب.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية تجاوز 600 مليون متر مكعب.

وحول معدل التصرفات خلف السدود، بلغ سد الروصيرص 560 مليون متر مكعب، وسد سنار 500 مليون متر مكعب، وسد جبل الأولياء 85 مليون متر مكعب، والقربة 230 مليون متر مكعب، ومروي 525 مليون متر مكعب، محذرة المواطنين بضرورة أخذ كل الإجراءات اللازمة.