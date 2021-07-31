‏‎مصر تخسر أمام ‎البرازيل وتودع مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو

ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو بالخسارة امام منافسه البرازيل بنتيجة (1-0) ، اليوم السبت ، في ربع النهائي على ملعب (سايتاما 2002).

وأحرز للمنتخب البرازيلي مهاجمه ماتيوس كونها في الدقيقة 37 من تمريرة سريعة بواسطة ريشارليسون نجم المباراة وأودعها كونها ببراعة في مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة وأحد أفضل لاعبي اللقاء.

وودع الفراعنة بقيادة المدرب شوقي غريب منافسات الأولمبياد وتبخر حلم التأهل للمربع الذهبي بينما واصل المنتخب البرازيلي مسيرته بقيادة مدربه أندريه جاردين وتأهل إلى نصف النهائي ويواجه الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك.

وحاول منتخب مصر الأولمبي إحراز الأهداف عن طريق رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، ولكن فشل اللاعبون من تسجيل أي أهداف خلال شوطي المباراة، أو صنع أي خطورة على مرمى المنتخب البرازيلي.