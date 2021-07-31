زخم إيجابي في القطاع النفطي مع رفع قيود الجائحة في دول العالم

يتواصل الزخم الإيجابي في القطاع النفطي تزامنا مع رفع قيود الجائحة في عديد من دول العالم، والانتعاش الاقتصادي، الذي سجلته دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع إعلان شركات نفط عالمية عن أكبر أرباح ربع سنوية.

وأعلنت إكسون موبيل أمس، أكبر أرباحها ربع السنوية فيما يربو على عام، متجاوزة تقديرات المحللين مع انتعاش الطلب على النفط والغاز والكيماويات، ما بدد بعض بواعث القلق، التي كانت تساور المستثمرين بسبب أداء ضعيف في الآونة الأخيرة.

النتائج هي الأولى لـ”إكسون” بعد معركة في مجلس الإدارة بشأن اتجاه الشركة، وهي تسلط الضوء على الطريقة، التي يستغل بها منتجو النفط تعافي أسعار الخام لتقليص الديون وتعزيز مدفوعات المساهمين بدلا من إنفاق مزيد لرفع الإنتاج.

وقالت “إكسون” إنه من المتوقع أن يكون إنفاقها الرأسمالي لعام 2021 عند الحد الأدنى لنطاق تقديراتها السابق والدائر بين 16 و19 مليار دولار. وأوضح دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “الزخم الإيجابي تواصل في الربع الثاني على مستوى جميع أعمالنا، حيث زاد التعافي الاقتصادي العالمي من الطلب على منتجاتنا”.

وأوضحت الشركة أنها قلصت التكاليف أكثر من مليار دولار في النصف الأول من 2021، بعد تخفيضات بثلاثة مليارات دولار في 2020، مضيفة أنها بصدد تحقيق هدفها لتوفير ستة مليارات دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ2019.

وبلغت أرباح “إكسون” 1.10 دولار للسهم في الربع الثاني، بينما لم يزد متوسط توقعات المحللين على 99 سنتا للسهم، وفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس. وزادت أرباح قسم الكيماويات والبلاستيك لنحو خمسة أمثالها على أساس سنوي إلى 2.32 مليار دولار مع اتساع الهوامش وانتعاش الطلب.

وسجلت الأرباح التشغيلية من إنتاج النفط والغاز 3.19 مليار دولار، وتراجع الإنتاج 2 في المائة، إلى 3.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في الربع الثاني.

لكن أعمال التكرير والتسويق لم تتعاف بعد من الجائحة لتتكبد خسارة بلغت 227 مليون دولار، تأثر ذلك النشاط سلبا بالطلب الضعيف على وقود المركبات وارتفاع تكاليف الصيانة.

وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثاني 4.69 مليار دولار، مقارنة بخسارة قدرها 1.08 مليار قبل عام، لكن النتائج تشمل مكاسب من تغييرات في المخزون، وتبلغ الأرباح ثلاثة مليارات دولار دون تغييرات المخزون تلك.

وتعهدت مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” بعوائد أعلى للمساهمين أمس، بعد أن تحولت إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثاني متفوقة على التوقعات إذ عوض ارتفاع أسعار النفط انخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الربح المعدل في الفترة 929 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، ليفوق متوسط توقعات المحللين، الذي قدمته الشركة البالغ 0.57 مليار يورو. وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تكبدت الشركة خسارة 714 مليون يورو. وقالت “إيني” إنها ستدفع توزيعات نقدية 0.86 يورو للسهم عن 2021، من 0.36 يورو في العام الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو.