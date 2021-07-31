من الأحد إلى الخميس.. “الأرصاد”: فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، وجود فرص مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى أكثر من 55 كلم/ ساعة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الأحد وحتى الخميس المقبل.

كما توقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على عسير والباحة وجازان ونجران ومكة المكرمة، فيما يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من يوم الاثنين إلى الخميس، على منطقة مكة المكرمة.

وأشار المركز إلى احتمالية أن يمتد تأثير الأمطار المتوسطة من يوم الثلاثاء إلى الخميس على مناطق المدينة المنورة وتبوك وحائل.