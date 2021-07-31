أجهزة تجسس بسفارة بلجيكا في تركيا

‏عثر على أجهزة للتجسس في سفارة بلجيكا بالعاصمة التركية ‎أنقرة، حيث تم ضبط تسجيلات وفيديوهات وملفات صوتية في أماكن مختلفة من السفارة.

وأكدت وزارة الخارجية البلجيكية اكتشاف أجهزة للتجسس في سفارة البلاد بالعاصمة أنقرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية إلى أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث بعد أن تم تحديد هوية شخص مشتبه بتورطه في هذه العملية، وأن بلجيكا تقدمت بشكوى رسمية للأتراك حول هذه القضية.

ووفق تصريحات المتحدث، فإن الأمر يتعلق بـ”حادث أمني” حدث داخل السفارة في مايو الماضي تم على إثره اكتشاف تعرض السفارة للتجسس.

وتابع المسؤول البلجيكي قائلا: “تم ضبط تسجيلات وفيديوهات وملفات صوتية في أماكن مختلفة من السفارة، والآن علينا الانتظار لرؤية مجريات الأمور”.

ولم يعط المتحدث المزيد من التفاصيل بشأن مضامين التسجيلات، وذلك “حرصا على سلامة التحقيقات”.

وسابقا أفادت وسائل إعلام بأن المشتبه به في هذه العملية هو حارس في السفارة ويعمل بها منذ عدة أشهر. مشيرة إلى أن الرجل معتقل وأقر بفعلته، لكن الخارجية البلجيكية لم تؤكد هذه المعلومات.