صنعاء تحترق وأصابع الاتهام تشير إلى مليشيا الحوثي 

اندلع حريق ضخم، السبت، في مستودعات تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر محلية ، أن حريقا هائلا شب ظهر السبت التهم 3 هناجر لتخزين المواد الغذائية في شارع النصر بمنطقة سعوان شرقي مدينة صنعاء،بحسب”العين الإخبارية”.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف وشوهدت من مناطق واسعة في مدينة صنعاء.

وقالت المصادر إن مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء لم تتجاوب مع الحادث، وسط مخاوف من امتداد الحريق إلى المراكز التجارية المجاورة وسقوط ضحايا مدنيين.

وأشارت إلى أن المواطنين هرعوا لإطفاء الحريق بإمكانيات بسيطة خوفا من توسع الحريق، لكن دون جدوى.

ولم تُعرف ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه حتى اللحظة، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مليشيا الحوثي التي تشن حملات متواصلة لفرض إتاوات مالية على التجار.