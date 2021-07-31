فرار جماعي لعناصر داعش من سجن تابع للحرس الثوري الإيراني بسوريا

أفادت معلومات واردة من مدينة السخنة شرقي تدمر، بتمكن عدة عناصر من تنظيم داعش من الفرار من سجن خاضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، بالرغم من الحراسة المشددة عليه.

وفي التفاصيل فإن الميليشيات الإيرانية، قد برّرت هذا الخطأ بقولها ” إن الفارين تمكنوا من الهروب عبر أحد النوافذ العلوية في السجن، لتُخضع بقية المعتقلين للتحقيق المكثف وتستنفر عناصرها في مدينة السخنة بحثاً عن الفارين”.

من جهتها وجّهت قيادات روسية الاتهامات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، متهمةً إياهم بتقاضي الأموال مقابل تهريب عناصر التنظيم من السجون، في ظل غياب الرقابة والتنظيم في السجون العشوائية بالمنطقة.

يذكر أن قيادات الحرس الثوري الإيراني امتواجدة في سوريا كانت قد بدأت بسحب بطاقات التعريف العسكرية من عناصرها في البادية السورية، بعد انتشار ظاهرة تأجيرها للمهربين وعناصر تنظيم داعش.

وقد تم إبلاغ إدارة المقرات والدوريات والمعسكرات بالمباشرة بسحب البطاقات.