نجاد: يجب محاكمة روحاني على سفك دماء الإيرانيين

في تطور جديد يعكس طبيعة الانقسام بين قيادات نظام الملالي في طهران، طالب الرئيس السابق أحمدي نجاد، بمحاكمة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكان نجاد، قد دعا اليوم السبت، إلى محاكمة الرئيس حسن روحاني، الذي ستنتهي ولايته يوم الخميس المقبل، بتهمة إراقة وسفك دماء الإيرانيين.

وأضاف نجاد في رسالة إلى حسن روحاني، بمناسبة قرب نهاية فترة رئاسته، أخبره فيها ” أنه مع وزير الداخلية ووزير النفط ، يجب محاكمتهم بسبب سفك دماء الأبرياء، وتشويه سمعة البلاد وإهانة الشعب الإيراني.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني قد أكد أن أكثر من 200 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، لكن منظمة العفو الدولية قدرت عدد القتلى 304 على الأقل.

بينما ذكرت مصادر إيرانية أن عدد القتلى بلغ 1500 شخص بسبب حدة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وحول احتجاجات المواطنين، قال حسن روحاني إنه سلم قضية زيادة سعر البنزين إلى وزارة الداخلية، وتم إبلاغه بها بعد ارتفاع الأسعار.