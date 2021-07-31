الموارد البشرية تكشف حقيقة اعتماد «إجازة يومين» للقطاع الخاص

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صدور قرار بتمديد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين للقطاع الخاص.

وكان أحد المستفيدين تساءل، قائلاً: “هل حقيقة اتجهت الوزارة لاعتماد إجازة يومين للقطاع الخاص أم هي إشاعة؟”.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع “تويتر”: “لم يردنا حتى تاريخه قرار بشأن تمديد إجازة نهاية الأسبوع الى يومين للقطاع الخاص، ولكن في حال صدور القرار بذلك الشأن سيتم الإعلان عنه في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.