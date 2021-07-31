الجزيرة تبث من مصر بعد إغلاق دام لـ ٨ سنوات

بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات، عادت قناة الجزيرة للبث من مصر لأول مرة منذ غلق مكاتبها في القاهرة ومنع العاملين من أداء البث، وحظر نشاطهم.

وفي أول إطلالة ظهرت شيرين أبو عاقلة مراسلة القناة من فلسطين لتظهر على الشاشة في بث مباشر من العاصمة المصرية القاهرة.

وسردت مراسلة الجزيرة من القاهرة تفاصيل زيارة وزير الخارجية الجزائري لمصر حيث يحاول تقريب وجهات النظر بين أطراف أزمة سد النهضة.

وقامت أبو عاقلة بنشر تغريدة على صفحتها في موقع توتير أثناء تغطية الحدث من القاهرة.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات القطرية- المصرية تطوراً إيجابياً في الفترة الأخيرة، على ضوء المصالحة الخليجية التي تمت في قمة العُلا في المملكة مطلع العام الجاري.