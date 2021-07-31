السياحة:  قصر المنشآت السياحية على الزوار المحصنين .. وغرامة 100 ألف ريال وإلغاء التراخيص للمخالفين

أكدت وزارة السياحة اليوم أنه اعتباراً من الغد ١ أغسطس سيقتصر العمل في مرافق الإيواء السياحي على العاملين المحصنين تحصيناً كاملاً بلقاح فايروس كورونا.

وأشادت الوزارة بحرص العاملين والمرافق على تحصين أنفسهم، إذ بلغت نسبة العاملين المحصنين قرابة 100 % كما أن الشروط ذاتها تنطبق على الزوار، الذين سيُشترط لدخولهم للمرافق إبراز إثبات الحصول على التطعيم الكامل من تطبيق توكلنا.

وشددت أنه من منطلق الحرص على سلامة وأمن الجميع؛ فإن المنشآت المخالفة لهذه التعليمات ستعرض نفسها للعقوبات النظامية بالغرامة التي تصل إلى ١٠٠ ألف ريال أو إلغاء الترخيص، أو كلاهما.