الحرس الثوري يستعد لتنفيذ أعمال تخريبية بالعراق ومياه الخليج

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من تمرد إيراني جديد، على قرارات المجتمع الدولي، وذلك من خلال تنفيذ أعمال هجومية على أهداف أمريكية، بالعراق ومياه الخليج العربي.

وسائل إعلام ذكرت عن مصادر مطلعة أن الحرس الثوري يتهيأ لتنفيذ هجمات في العراق ومياه الخليج العربي وبحر عمان، بعد ظهور ملامح لفشل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وبحسب المصادر فإن الجنرال إسماعيل قآني قائد فيلق القدس، ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى العراق وسوريا، مع زعماء الميليشيات المسلحة، التصعيد العسكري ضد المصالح الأميركية في العراق والمنطقة.

وأوضحت أن زيارة قآني للعراق تأتي في إطار فرض المزيد من الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب عدم رفع العقوبات.

كما نوهت أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي من المؤيدين للتصعيد العسكري ضد المصالح الأميركية.

التخوفات من التصعيد المسلح من قبل الحرس الثوري جاءت بعد توجيه دولة الاحتلال، أصابع الاتهام إلى طهران بشأن الهجوم الذي استهدف، ناقلة نفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسلطنة عمان، وأدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.