إصابة 6 أشخاص بحادث على طريق كبري رابغ باتجاه ينبع

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة على طريق كبري رابغ باتجاه ينبع. وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم بوقوع حادث تصادم نتج عنه 6 اصابات على طريق كبري رابغ باتجاه ينبع وعلى الفور توجهت اربعة فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت الهيئة أنَّه تمَّ تسجيل 6 إصابات؛ إصابتين متوسطة، وأربع إصابات بسيطة وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات الى مستشفى رابغ العام .

وتهيب الهيئة بجميع قائدي المركبات الالتزام بقواعد السلامة المرورية وعدم السرعة الزائدة، راجية من الله السلامة للجميع.